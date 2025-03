Kriminelle werben im Internet und über Phishing-Mails aggressiv für angebliche Kapitalanlagen in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. In bunten Online-Werbeanzeigen, die oft als gefälschte News-Artikel aufgemacht sind, werden extrem hohe Renditen versprochen. Mit den Logos von Nachrichtenanbietern wie ARD, ZDF, RTL, Pro7 oder BBC sowie Fotos und erfundenen Statements von Prominenten (die davon nichts wissen), wird Glaubwürdigkeit vorgetäuscht.