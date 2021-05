18 Verdächtige sind in der Republik Kosovo festgenommen worden. Die Ermittler stellten dort sieben Fahrzeuge und circa 160.000 Euro Bargeld sicher. Mehrere Konten mit Guthaben in Höhe von rund 700.000 Euro wurden zudem beschlagnahmt. Die Internet-Betrüger sollen nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Männer zwischen 22 und 45 Jahren stammen aus dem Kosovo, aus Albanien und Deutschland.



Ein weiterer Fahndungserfolg gelang in Bulgarien am 16. März 2021. Hier nahmen die Ermittler vier Männer und eine Frau aus Bulgarien, Tschechien und Montenegro im Alter zwischen 30 und 43 Jahren fest. Bei der Durchsuchung von sieben Objekten, insbesondere in der Hauptstadt Sofia, konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.



Bereits im Dezember 2020 führte die Generalstaatsanwaltschaft Kiew in der Ukraine einen groß angelegten Zugriff durch, bei dem es zur vorläufigen Festnahme mehrerer Personen, zur Durchsuchung von Privat- und Geschäftsräumen und zur Beschlagnahme von Immobilien kam. Die Polizei fand dort Luxusautos und Bargeld im geschätzten Gesamtwert von bis zu 50 Millionen Euro.

Anlagebetrug mit Bitcoins wird oft systematisch betrieben. Hier ist eine Anleitung für mögliche Gesprächsverläufe zu sehen, die zeigt, wie potentielle Kunden etwa am Telefon umgarnt werden sollen, damit sie in die Falle tappen. Bildrechte: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg