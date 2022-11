Um Kunden und Kundinnen in die Läden zu locken, arbeiten Händler mit verschiedenen Rabatt-Tricks. Zum einen werden Artikel im Preis gesenkt, in der Hoffnung, dass den Verbrauchern und Verbraucherinnen im Umfeld weitere Waren ins Auge springen. "Beispielsweise bei rabattierter Butter. Dadurch kommen Verbraucherinnen und Verbraucher in den Supermarkt und kaufen dann noch viel mehr", sagt Prof. Dr. Erik Maier vom Lehrstuhl für Marketing und Handel Leipzig.