Es ist sinnvoll, in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke früh zu kaufen. Denn angekündigte Lieferengpässe machen das eine oder andere Geschenk vielleicht unmöglich. Wenn Sie früh anfangen, können sie rechtzeitig umsatteln. Und in der Cyberwoche, am Black Friday und Cyber Monday, können Ihnen schon günstige Angebote über den Weg laufen.