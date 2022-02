Eigenes Auto oder Leihwagen? Die Vor- und Nachteile von Carsharing

Ein Vorteil ist natürlich die freiere Nutzung Ihres Autos. Ist es Ihres, können Sie am Bordstein eine Delle zuziehen und es ist nicht schlimm. Sie können den Einkauf übers Wochenende im Auto liegen lassen und die beiden Kindersitze auch. Im Auto sind Sie im Straßenverkehr sicherer. In Großstädten kommen häufig Radfahrer und Fußgänger im Verkehr ums Leben, deutlich seltener Insassen eines Autos.

Wollen Sie aber am Wochenende mit ihrer neuen Freundin oder ihrem neuen Freund im schnittigen Cabrio Sachsens Alleen erkunden und am kommenden Wochenende den alten Schreibtisch ihrer Großmutter nach Salzwedel transportieren, reicht Ihnen vermutlich das eine eigene Auto nicht, sie bräuchten zwei Autos. Wenn Sie sehr viele unterschiedliche Nutzen für ihr Auto vorsehen, kann es gut sein, dass ein einzelnes eigenes Auto keine gute Lösung für ihr Nutzungsverhalten ist.

In Großstädten können Sie oft zwischen mehreren Carsharing Firmen und zahlreichen Autoverleihern wählen. In der Kreisstadt oder auf dem Land ist die Auswahl oftmals deutlich kleiner und das Leihen teurer und schwieriger. In fast der Hälfte aller Städte zwischen 20. und 50.000 Einwohnern gibt es inzwischen ein entsprechendes Angebot. 855 Orte mit Angebot zählte der Carsharing-Verband 2021. Insgesamt gibt es also zu wenige Autos und die können Sie oft nur am Bahnhof ausleihen und zurückgeben, ein deutlicher Extraaufwand.