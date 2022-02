Um Betrug zu vermeiden, kontrollieren die Institute stichprobenartig die Einkünfte der Unternehmen und Selbständigen. Zur Anzeige kann es aber nicht nur kommen, wenn die Mittel zweckentfremdet wurden. Auch wenn wissentlich Anträge falsch oder mehrfach gestellt wurden, könnte das Folgen haben. In Sachsen allein erhärtete sich in den letzten Wochen der Verdacht in 327 Fällen. Die Summe beläuft sich hierbei auf 1,7 Millionen Euro. Sachsen-Anhalt brachte über 200 von 16.000 Verdachtsfällen zur Anzeige. In Thüringen hingegen waren es bisher gerade mal elf. Welcher Betrag hinter den Betrugsfällen in Sachsen-Anhalt und Thüringen steht, ist bisher aber nicht genau bekannt.