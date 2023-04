Teilweise geben einige Banken jetzt schon Girokarten ohne einen zweiten Partner (wie Maestro von Mastercard) aus, darunter Comdirect und DKB. Diese Karten werden teilweise in Deutschland in Läden nicht akzeptiert. Das liegt dann daran, dass das Kartenlesegerät (oft von SumUp) nicht an das deutsche Girocard-System angeschlossen ist und Zahlungen nur über die Infrastuktur von Mastercard oder Visa abwickeln kann.

Das Wichtigste zusammengefasst: Bei Debitkarten wird das ausgegebene Geld zeitnah vom Konto abgebucht – im Gegensatz zu Kreditkarten. Die meisten Deutschen haben eine solche Karte in der Brieftasche. Entweder als Girocard (früher: EC-Karte) oder als Debitkarte von Visa oder Mastercard. In Deutschland wird die Girocard allerdings an den Kassen immer noch besser akzeptiert als andere Debitkarten. Will man mit der Karte auch online einkaufen, funktionieren Debitkarten von Mastercard und Visa besser als die Girocard. Quelle: Finanztip.de

Vor allem Direktbanken bieten immer häufiger sowohl eine Debit- als auch eine Girokarte an. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Karten: Während man für die Girokarte immer öfter Gebühren zahlen muss, ist die Debitkarte in der Regel gebührenfrei. Die Unternehmen begründen diesen Schritt mit hohen Kosten der Girokarte und werben mit den Vorzügen ihrer Debitkarte.

Der Haken an der Debitkarte: Noch akzeptieren nicht alle Händler die neuen Debitkarten. Der Grund: Die Gebühren, die die Transaktionen via Debitkarte kosten, sind bis zu viermal so hoch wie bei der Girokarte. Für kleinere Händler mit niedrigen Umsätzen ist das ein Problem. In der Regel können die Debitkarten überall dort genutzt werden, wo man auch mit Kreditkarte zahlen kann.



Probleme kann es auch geben, wenn man viel unterwegs bist: Am besten fragen Sie vor dem Buchen von Mietwagen oder Hotels, ob die Anbieter Debitkarten vor Ort akzeptieren (oder nur "echte" Kreditkarten).



Und noch einen Nachteil haben die Debitkarten: Das sichere ChipTan-Verfahren beim Onlinebanking gibt es für die Debitkarte nicht.