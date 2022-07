Die Lufthansa konnte auf Nachfrage von MDR SACHSEN nicht bestätigen, dass es generell möglich ist, auf diese Weise zurück ins Heimatland zu reisen: "Ob eine Einreise (und damit das Boarding) statthaft ist, obliegt jeweils den Behörden des Ziellandes." Es kann also länderspezifische Unterschiede geben. Auch ein Hinweis des Auswärtigen Amts deutet darauf hin, dass sich Reisende nicht darauf verlassen sollten, dass der Flug ohne sogenanntes Passersatzdokument klappt: "Einige Staaten verlangen für die Ausreise den Einreisestempel als Nachweis der legalen Rückkehr. In diesen Fällen muss bei Passverlust ein Ausreisevisum des fremden Staates beschafft werden, was die Weiterreise zusätzlich verzögern kann."

Service von Banken und Kartenanbietern: Bargeld für den Notfall

Neben dem Verlust der Ausweisdokumente können auch geklaute Bankkarten und gestohlenes Bargeld zu großen Sorgen führen, wenn keine Reisebegleitung einspringen kann. Piek hatte Glück im Unglück: "Meine Freundin hat mir Geld abgehoben und ist dann schon vor mir abgereist, aber immerhin konnte ich etwas zu essen kaufen und hätte notfalls eine zusätzliche Nacht im Hotel bezahlen können."

Für Menschen, die alleine reisen, gibt es aber auch Lösungen für das Problem: Einige Banken beziehungsweise Kartenanbieter, wie DKB, Sparkassen, Deutsche Bank oder Postbank, haben einen Notfallbargeld-Service für solche Fälle. Er ist entweder an die Karten oder an das Girokonto der Kundin oder des Kunden gebunden. In der Regel wird die betreffende Karte gesperrt und ein Kurier wird zum Aufenthaltsort geschickt, um eine Ersatz-Bankkarte zu liefern. Je nach Anbieter gibt es bestimmte Voraussetzungen für den Service, außerdem können extra Kosten anfallen und es dauert einige Stunden oder Tage, bis das Geld dann zur Verfügung steht.

Bankkarten weg, Kontos gesperrt und kein Bargeld in der Tasche? Einige Banken und Kartenanbieter bieten Bargeld für den Notfall an. Bildrechte: Colourbox

Geld von zu Hause senden lassen

Eine zweite Option kann noch deutlich schneller sein: Beispielsweise über den Anbieter Western Union können Geldbeträge aus der Ferne an die betroffene Person geschickt werden und stehen innerhalb weniger Minuten zur Verfügung. Dafür fallen aber Transaktionsgebühren an. Auch Paypal bietet einen entsprechenden Service mit xoom. Der Anbieter wirbt damit, dass Sie Bargeld zur Abholung an Tausende Partnerstandorte weltweit oder direkt zum Empfänger nach Hause senden können. Auch dieser Service ist nicht kostenlos.

Notfalltermin im Bürgeramt für den neuen Ausweis

Inzwischen ist Piek längst zurück in Dresden, hat allerdings deutlich mehr für den Kurztripp ausgegeben als ursprünglich geplant. Nach ihrer Rechnung sind ihr durch den Diebstahl rund 600 Euro Schaden entstanden – beispielsweise für einen neuen Flug und neue Dokumente. In diesen Tagen erhält sie ihre neuen Bankkarten, hat bereits ihren vorläufigen Ausweis in der Tasche und auch einiges dazugelernt: "Ich weiß jetzt beispielsweise, dass es beim Bürgeramt Notfalltermine gibt, wenn der Ausweis geklaut wurde. Ich hätte eigentlich erst im September einen regulären Termin bekommen. Ich habe aber angerufen, den Fall geschildert und so deutlich schneller einer Termin gekriegt. Ich hab gerade die Nachricht bekommen, dass mein Ausweis inzwischen verschickt wurde."