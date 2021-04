Das Thema erhitzt die Gemüter und beschäftigt inzwischen Gerichte bis in höchste Instanzen. Das Bundesfinanzministerium hält weiter an der Aussage fest: Doppelbesteuerung bei Renten gibt es nicht. Steuer-Mathematiker rechnen anders und kommen dabei durchaus zu dem Ergebnis, dass in manchen Fällen, und diese könnten in den nächsten Jahren zunehmen, doch Rentenanteile besteuert werden, für die Rentenzahlungen von bereits versteuertem Einkommen erbracht worden sind.