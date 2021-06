Online-Shopping Wie bezahle ich sicher mit Paypal & Co.?

Klarna - Wer mit der Klarna-Sofortüberweisung zahlt, wird vom Online-Händler auf eine Seite weitergeleitet, wo Kunden über eine sichere Verbindung direkt auf ihr Online-Banking zugreifen. Für die Zahlung müssen sich Kunden mit ihrem Bankpasswort anmelden und die Zahlung per TAN legitimieren. Wichtig zu wissen: Die einzugebenden Bankdaten übermittelt der Kunde an Klarna und nicht an die eigene Bank. Der Nutzer gibt die Kontodaten also an einen weiteren Dienstleister weiter.