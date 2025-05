Ab 1. Mai gilt das Anrecht auf Partnerschaftsbonus auch in Zeiten von Krankheit über das Ende der Lohnfortzahlung hinaus. Das war bislang nicht so. "Die neue Regelung im Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEG IV) geht auf eine Entscheidung des Bundessozialgerichts zurück (BSG, Urteil vom 7. September 2023 - B 10 EG 2/22 R). Das BSG hat in diesem Urteil klargestellt, dass der Anspruch auf Elterngeld Plus auch bei längerer Arbeitsunfähigkeit eines Elternteils während der sogenannten Partnerschaftsbonusmonate fortbesteht. Vor dieser Entscheidung wurde der Partnerschaftsbonus im Krankheitsfall des Elterngeldberechtigten nur so lange gewährt, wie ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung bestand", erklärt das Bundesfamilienministerium auf MDR-Nachfrage.