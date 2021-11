Girokarten Darum kommt das Aus der Bezahl-Funktion Maestro

Hermann-Josef Tenhagen: Es wäre sehr interessant aus Sicht der europäischen Banken, wenn man ein eigenes System hätte. Bisher sind sie noch nicht so weit. Die Deutschen haben bisher gedacht, das Girocard-System funktioniert wunderbar. Es funktioniert ja wunderbar in Deutschland. Es ist in vielen Teilen moderner, als das, was man sonst in der Welt hat. Aber es reicht eben nicht über die deutsche Ländergrenze raus, ohne einen großen Partner.