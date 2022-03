ETFs können eine sinnvolle, langfristige Geldanlage sein. Bildrechte: dpa

Langfristig legen Sie ihr Geld entweder in persönlichen Sachwerten an, zum Beispiel Ihr Haus oder Ihren Balkon der Träume. Oder Sie investieren in einen marktbreiten, weltweiten Aktienindexfonds, gern auch mit nachhaltiger Ausrichtung. Russische Aktien sind dort ohnehin nicht dabei.



Wichtig ist beim Anlegen in Aktien aber immer, dass Sie wirklich langfristig anlegen, also für zehn bis 15 Jahre. Kurzfristig werden die Börsen in den kommenden Monaten nämlich mit Sicherheit sehr unruhig sein.