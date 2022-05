Ein Alleinstehender in Steuerklasse 1 und einem Jahresgehalt von 72.000 Euro – und damit dem Spitzensteuersatz unterliegend – kann sich nach Berechnungen des Steuerzahlerbunds über ein Plus von 181,80 Euro auf dem Lohnzettel freuen, ein verheirateter Arbeitnehmer mit einem Kind in Steuerklasse 4 mit desselbem Verdienst über 184,34 Euro.