Um bei dem anfangs erwähnten Beispiel zu bleiben: Das Kind befindet sich in Steuerklasse I, und müsste 200.000 Euro mit 11% versteuern. 22.000 Euro würden also an das Finanzamt fließen.

Man kann die Steuerlast auch senken – und zwar ganz legal. Drei Tipps, wie das möglich ist.

1) Schenkung

Wie bereits erwähnt, können alle zehn Jahre steuerfrei Schenkungen in Höhe des Freibetrages vorgenommen werden. Wer also schon vor seinem Tod einen Teil seines Vermögens verschenkt, kann so die spätere finanzielle Belastung für die Erbenden senken.

In unserem Beispiel: Hätte Mutter Erna ihrem Kind Elke zu Lebzeiten von den 600.000 Euro bereits 200.000 Euro steuerfrei geschenkt, dann hätte Elke nur 400.000 Euro davon geerbt – und auch das steuerfrei! Denn beide Beträge sind vom Freibetrag gedeckt. Sie hätte also statt 22.000 Euro nichts an Steuern zahlen müssen.

2) Verwandtschaft ändern

Ob man mit oder ohne Trauschein zusammenlebt, macht beim Erben einen gewaltigen Unterschied. Das fängt schon bei den Freibeträgen an: Der Ehepartner hat einen Freibetrag von 500.000 Euro – ein Lebensgefährte kann hingegen nur 20.000 Euro steuerfrei geltend machen. Der Ehepartner in Steuerklasse I muss die Erbmasse mit maximal 7% bis 30% versteuern. Der Lebensgefährte in Steuerklasse III versteuert mit mindestens 30%, im Höchstfall sogar 50%.

3) ein geerbtes Haus selbst bewohnen

Eine bekannte Regelung ist die Vergünstigung für das sogenannte Familienheim. Wer ein Haus erbt und dort selber einzieht, der kann diese Immobilie zusätzlich zum Freibetrag komplett steuerfrei erben. Dafür muss der Erbe für mindestens zehn Jahre selbst in dem Haus wohnen bleiben.