Insgesamt stellt der Bezug einer Erwerbsminderungsrente ein hohes Armutsrisiko dar. Darauf hat der Gesetzgeber reagiert, in dem er mehrfach gesetzlich die Leistungen bei Erwerbsminderung verbessert hat. Insbesondere wurde die Zurechnungszeit in mehreren Schritten angehoben: Ab Rentenbeginn 1. Januar 2019 gilt nun als Ende der Zurechnungszeit die Regelaltersgrenze. Diese lag im Jahr 2019 bei 65 Jahren und acht Monaten und steigt bis Rentenbeginn im Jahr 2031 auf 67 Jahre an. Die Zurechnungszeit stellt Versicherte so, als hätten sie bis zu diesem Alter weiter Beiträge wie zuvor gezahlt.