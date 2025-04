Im ARD-Verbraucherportal Marktcheck heißt es dazu: "Den Anwälten Wolfgang Schneider und Patrick Doll ist aufgefallen: So gut wie alle Betroffenen seien ehemalige Kunden des Bertelsmann-Buchclubs. Informell hätten sie erfahren, dass bei der ehemaligen Bertelsmann-Tochter Inmediaone Kundendaten abgegriffen worden seien. Diese Kunden würden systematisch aufgesucht. Denn wenn man die Kundendaten hat, wisse man auch, welche Bücher in der Vergangenheit gekauft wurden und könne daran anknüpfen. So gewinne man auch das Vertrauen der Opfer."



Bertelsmann antwortete dem SWR auf Nachfrage: "Von einigen ehemals für Inmediaone tätigen Vertreter/innen wurden im Nachgang Vertriebsunternehmen gegründet, die aus unserer Sicht unseriös agieren […] Wir haben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen eingeleitet, um unsere früheren Kund/innen vor unerbetenen Anrufen und Besuchen solcher Vertreter/innen zu schützen und die unbefugte Nutzung unserer einstigen Kundendaten zu unterbinden." Es seien auch Warnbriefe an die ehemaligen Kunden geschickt worden.