Das Bundeskriminalamt warnt insbesondere vor sogenannten Rip Deals, bei denen oft auch Falschgeld eingesetzt wird. Die Bezeichnung setzt sich aus den englischen Worten für abzocken (to rip off) und Geschäft (deal) zusammen und wird für Täuschungshandlungen genutzt.

Das typische Vorgehen: Auf Internetplattformen reagieren die Täter auf Verkaufsangebote von hochwertigen Waren. Sie treten mit dem Opfer in Kontakt und bieten teilweise sogar höhere Kaufsummen als das, was eigentlich verlangt wurde. Bei einem verabredeten Treffen wird dem Opfer zunächst echtes Geld gezeigt. Dieses wird in Taschen oder Koffer verpackt und während eines Ablenkungsmanövers gegen Falschgeld getauscht.