Sparen und Vorsorgen Finanzplan für Familien

Eheleute können viel Geld sparen. Bildrechte: imago/imagebroker

Vermögensverteilung: Die Ehe sieht eine automatische Zugewinnteilung vor. Sollte sich also ein Paar später trennen, wird all das, was an Vermögen während der Partnerschaft angewachsen ist, durch zwei geteilt. Vom Wertgewinn des Hauses über die proppevolle Bibliothek bis hin zu den gesammelten Rentenpunkten.