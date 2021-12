Endlich einen Fondssparplan anlegen? Oder anderen noch etwas Gutes tun und an Vereine spenden? Die Zeit bis Silvester ist optimal, um finanzielle Weichen zu stellen. Auch Steuern kann man noch im alten Jahr sparen. Manche Entscheidungen sollten noch vor Silvester fallen, denn es gibt Fristen zu beachten.

An sich freut sich jede gemeinnützige Organisation über Spenden. Das kann die kleine Initiative vor Ort sein oder eine weltweit tätige Vereinigung. Wichtig ist, dass das Geld da ankommt, wo es gebraucht wird. Gut ist, wenn der Spendenempfänger schon lange aktiv und bekannt ist, wie etwa SOS Kinderdorf, Amnesty International, Greenpeace, Brot für die Welt, Terre des hommes, die Welthungerhilfe, WWF oder Ärzte ohne Grenzen.

Bei weniger bekannten Organisationen können Spendensiegel hilfreich sein, beispielsweise das DZI-Siegel. Dahinter steht das Deutsche Zentralinstituts für soziale Fragen. Organisationen, die es nutzen möchten, müssen sich einer strengen und kostenpflichtigen Prüfung unterziehen. Das DZI-Zeichen ist also ein deutlicher Hinweis, dass alles seine Ordnung hat – falls es aber fehlt, muss das noch kein Alarmzeichen sein. Gerade kleinere Organisationen scheuen den bürokratischen und finanziellen Aufwand der Prüfung. Anhaltspunkte können auch andere Siegel der Initiative Transparente Zivilgesellschaft oder das „Wirkt!“-Zeichen von Phineo geben.

Prima ist es natürlich, wenn der Spendenempfänger in der eigenen Stadt oder in der unmittelbaren Region wirkt, dann ist deren Tätigkeit viel besser vorstellbar. Spenden für gemeinnützige Zwecke lassen sich als Sonderausgaben von der Steuer absetzen: bis zu einer Grenze von 20 Prozent der Einkünfte. Wer noch im Dezember spendet, kann schon bei der Steuererklärung für 2021 davon profitieren. Bei Beträgen bis 300 Euro ist in der Regel keine Spendenbescheinigung nötig, hier reicht der Kontoauszug.