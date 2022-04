Was bedeutet das für die Zahlungen? Ein Beispiel: Wer überdurchschnittlich verdient hat und 2005 in den Ruhestand gegangen ist, hat damals als Rentnerin in Chemnitz mit 50 erworbenen Rentenpunkten eine Rente von rund 1150 Euro erhalten. Die Hälfte davon war steuerfrei, also 575 Euro. Ende 2022 werden dieser Rentnerin in Chemnitz 1776 Euro gezahlt, 575 Euro bleiben weiter steuerfrei. Aber 1200 Euro werden vom Finanzamt angerechnet und das Finanzamt prüft, ob jetzt Steuern fällig werden. Allein im Jahr 2022 steigt die Rente dieser Ruheständlerin brutto um 100 Euro an.