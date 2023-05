5,9 Prozent mehr Geld gibt es ab 1. Juli 2023 für Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland . Noch nicht so viel wie bei den Tarifabschlüssen 2023, aber trotzdem eine ordentliche Erhöhung. Zumal sich die Renten im nächsten Jahr gleich noch einmal deutlich erhöhen werden. Denn gesetzliche Renten folgen in ihren Erhöhungsschritten der Entwicklung der Löhne. Und die sind angesichts der erfreulichen Entwicklung am Arbeitsmarkt und jetzt auch als Reaktion auf die hohe Inflation zuletzt deutlich gestiegen. Auch die Rentnerinnen und Rentner im Westen können sich freuen, dort steigen die Renten im Juli um 4,4 Prozent . Die gesetzliche Rente ist der wichtigste Baustein der Altersvorsorge. Er sollte aber auf keinen Fall der Einzige sein. Denn perspektivisch gibt es immer weniger gesetzliche Rente. Private Altersvorsorge ist daher ebenso wichtig.

Was bedeutet das für die Zahlungen? Ein Beispiel: Wer überdurchschnittlich verdient hat und 2005 in den Ruhestand gegangen ist, hat damals im Osten Deutschlands mit 50 erworbenen Rentenpunkten eine Rente von rund 1.150 Euro erhalten. Die Hälfte davon war steuerfrei, also 575 Euro. Ende 2023 werden 1.882 Euro gezahlt, 575 Euro bleiben weiter steuerfrei. Aber 1.300 Euro werden vom Finanzamt angerechnet und das Finanzamt prüft, ob jetzt Steuern fällig werden. Allein im Jahr 2023 steigt die Rente damit brutto um über 100 Euro an.



Wer erst 2023 in den Ruhestand geht, hat in den vergangenen 17 Jahren größere Teile seiner Einzahlung in die Rentenversicherung steuerfrei vornehmen können. Wenn man also jetzt in Rente geht, sind nach dem System bei gleicher Rentenauszahlung von 1.882 Euro nur noch 17 Prozent der Rente von Beginn an steuerfrei, das sind monatlich rund 320 Euro.