Kunden bezahlen einen monatlichen oder jährlichen Beitrag für ihren Ruhestand. Wenn Sie in Rente gehen, bekommen Sie dieses Geld und die vom Versicherer erwirtschaftete Rendite ausbezahlt. Und zwar entweder in einer Summe oder als monatliche Rente. Der Versicherer legt aber nicht alles Geld an, sondern zieht, wie bei den Lebensversicherungen, seine Verkaufsprovision und seine Verwaltungskosten plus einen Gewinn ab. Wenn Sie sich das Geld in einer Summe auszahlen lassen, sehen Sie mit 65, wie gut der Versicherer gewirtschaftet hat, müssen aber jetzt selbst überlegen, was Sie mit der angesparten Summe machen. Wenn Sie sich das Geld als Rente auszahlen lassen, bekommen Sie ihr Erspartes nur scheibchenweise wieder. Sie bekommen wenig wieder, wenn Sie früh sterben. Und eine besonders hohe Rendite, wenn Sie sehr alt werden. Wenn Sie früh sterben, geht ihr übriggebliebenes Geld nämlich in den gemeinsamen Topf der überlebenden Rentner, abzüglich eines Beitrags für die Versicherung. Die verdient immer.