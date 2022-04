Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Immobilie?

Heike Nicodemus: Zinsentwicklungen sind natürlich nur sehr schwer vorauszusehen. Da bräuchte man die viel zitierte Glaskugel. Im Moment sieht es aber wirklich so aus, als ob da ein ordentlicher Zinssprung im Gange ist. Bei einer Baufinanzierung sollte der Zeitpunkt nicht nur vom Preis oder vom Zinsniveau bestimmt werden. Viel wichtiger ist eigentlich, dass die individuellen Voraussetzungen passen. Das ist, wenn man so will, eine Once-in-a-Lifetime-Entscheidung für jemanden, etwas was man meist nur einmal tut im Leben. Man nimmt sehr viel Geld in die Hand, um so eine Baufinanzierung durchzuführen.

Welche Fragen sollte sich jeder vor dem Kauf einer Immobilie stellen?

Man sollte sich die Frage stellen: Bin ich überhaupt in der Lage, mir eine Immobilie anzuschaffen? Bin ich geeignet? Ist man ein Immobilientyp? Hat man einen sicheren Job? Muss man öfter umziehen? Dann ist eine Immobilie sicherlich das falsche. Und natürlich muss die finanzielle Situation passen. Das Einkommen muss sicher sein. Ein bisschen Eigenkapital sollte immer vorhanden sein, egal wie hoch.

Nicht für Jeden ist eine Immobilie geeignet. Neben einem sicheren Einkommen, sollte auch immer etwas Eigenkapital vorhanden sein. Bildrechte: imago/Gerhard Leber

Es ist zu beobachten, dass Zinsen ganz langsam wieder steigen. Findet man noch Kredite mit extra niedrigen Zinsen?

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Zinsniveau mindestens um ein halbes Prozent gestiegen. Und die Tendenz, dass die Zinsen weiter steigen, ist im Moment durchaus abzusehen, das zeigen allein die vergangenen drei Monate. Da sieht man schon, dass in der Beziehung etwas passiert.



Die Unterschiede zwischen den Anbietern von Finanzierungen sind sehr groß. Die größte Differenz, die wir herausgearbeitet haben, betrifft einen Volltilger, der 30 Jahre zurückzahlt. Da gab es einen Zinsunterschied mit über 110.000 Euro. Und das ist auf diese 30 Jahre gesehen natürlich eine Menge Geld. Die kleinen Unterschiede hinter dem Koma machen nämlich schon Tausende Euro aus. Je höher das Darlehen ist und je länger die Laufzeit, desto größer sind die Unterschiede und das Sparpotenzial.

Gilt noch der Grundsatz, dass man lieber schnell abbezahlen soll? Also lieber in 20 als in 30 Jahren oder macht das für die Kosten der Finanzierung nicht zwingend einen Unterschied?

Grundsätzlich ist es natürlich so: Je kürzer ein Darlehen läuft, desto weniger Zinsen zahlt der Kreditnehmer, egal, welches Zinsniveau man da anlegt. Die Länge der Zinsbindung spielt aber eine andere Rolle und hat auch einen weiteren Vorteil, nämlich die Zinssicherheit. Das heißt, bei kürzeren Laufzeiten hat man ja immer das Risiko, dass die Anschlusskonditionen, die dann notwendig sind, bei einer Restschuld, viel teurer sind als jetzt.



Bei Erwartung von steigenden Zinsen ist es immer gut, die langen Laufzeiten zu wählen und wenn möglich, die niedrigen Zinsen, die man im Moment ja noch hat, bis zum Schluss zu sichern, am besten in Form eines Volltilger-Darlehens. Da wird von Anfang an festgelegt, wie hoch der Zins ist. Bis das Haus abbezahlt ist, ändert sich nichts.

Die Frage stellt sich: Eine kurze Laufzeit beim Kredit zu wählen oder lieber länger abzahlen? Bildrechte: imago/Steinach

Es gibt ja auch die Möglichkeit, Kreditraten bei Bedarf zu ändern. Diese Flexibilität lassen sich die Banken allerdings oft etwas kosten. Was raten Sie?

Ja, so ist es. Die flexiblen Kredite liegen im Schnitt 0,2 bis 0,5 Prozent über den Normalkonditionen. Aber so eine Flexibilität kann natürlich durchaus wertvoll sein. Man kann sie nutzen, um verschiedene Lebenslagen abzupuffern. Kommen zum Beispiel Kinder, dann fällt ein Verdiener für eine gewisse Zeit sozusagen weg. Hat man sonstige Einkommenseinbußen oder wird man krank, vielleicht auch arbeitslos? Dafür sind diese Flexibilitäten durchaus sinnvoll.



Wer jung ist und lange Laufzeiten wählt, für den ist es natürlich besonders gut, über solche Vertragsvereinbarungen vorher nachzudenken. Eine weitere gute flexible Option sind auch Sondertilgungen, die man machen kann. Indem man einen Betrag zusätzlich einzahlt, um zu tilgen, zusätzlich zu den Raten. Und da gibt es Optionen, das bis zu zehn Prozent von der Darlehenssumme zu wählen. Wählt man die fünfprozentige Sondertilgung, dann ist es nahezu bei allen Anbietern inklusive, also ohne weitere Kosten.

Es lohnt sich, einen flexiblen Kredit zu wählen, um beispielsweise verschiedene Lebenslagen abzupuffern und die Kreditraten entsprechend anzupassen. Bildrechte: Colourbox.de

Worauf muss man sich bei einer 100-Prozent-Finanzierung einstellen, wenn man überhaupt kein Eigenkapital hat?

Auch hier liegen die Konditionen etwas höher als die Normalkonditionen. Gut ein Prozent bis anderthalb Prozent kann man da draufrechnen. Manchmal ist es so, dass das Haus, die Wohnung oder das Grundstück, wo man jetzt vielleicht zugreifen muss, plötzlich da ist. Wenn das Einkommen einigermaßen stabil ist und alle anderen Voraussetzungen auch stimmen, dann ist es durchaus eine Option, diese Chance zu nutzen und eine 100-Prozent-Finanzierung zu machen.



Was wir aber auf jeden Fall raten, die Kaufnebenkosten, also die Grunderwerbssteuer, die Notar- und Maklerkosten selbst zu finanzieren. Das sollte nicht noch zusätzlich auf den Kredit aufgeschlagen werden.

Manchmal bieten regionale Banken einen günstigeren Kredit als die großen Anbieter an. Bildrechte: dpa

Lohnt es sich auch kleinere Banken für eine Finanzierung in den Blick zu nehmen oder haben die großen Banken die besten Angebote?

Die Lage ist da sehr unterschiedlich und sie verändert sich fast täglich. Wir untersuchen auch im monatlichen Bereich die Konditionen. Da ist mal die eine Bank oder Versicherung vorn und im nächsten Monat wieder eine andere. Und da ist es unerheblich, ob es kleine, regionale oder große Banken sind.



Das Wichtige ist die Passgenauigkeit des Angebots trotzdem im Auge zu behalten und nicht nur wegen der günstigen Konditionen zu Bank A oder B zu gehen. Ratsam ist es, sich mindestens drei Anbieter zu suchen, zu vergleichen oder auch einen Kreditvermittler. Der hat eine ganz breite Palette von Angeboten. Und er hat auch viele Anbieter aus der Region dabei, wo man lebt. Jeder kann selbst zu einer regionalen Bank gehen und nicht vergessen, die Hausbank zu konsultieren.

