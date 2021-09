Zeit, einen Kassensturz zu machen. Bildrechte: Colourbox.de

Sie haben sich mit 63 Jahren 1.200 Euro Rente erarbeitet und in den letzten Jahren immer durchschnittlich verdient. Wenn Sie jetzt schon in Rente gehen wollen und nicht erst zur regulären Altersgrenze mit 66, zieht Ihnen die Rentenversicherung drei mal 3,6 Prozent von der monatlichen Rente ab. Also 10,8 Prozent, das sind 130 Euro – und zwar lebenslang.



Das wird jetzt eine Frage der Lebensplanung: Was haben Sie dann vor? Aber natürlich ist es auch eine wirtschaftliche Frage. Dafür sollten Sie zwei Überlegungen anstellen. Zum einen: Kann ich mir das monatlich leisten, komme ich mit den 1.070 Euro Rente aus? Davon muss ich schließlich auch noch Krankenkasse und Pflegeversicherung bezahlen.



Zum anderen: Wie alt werde ich eigentlich? Wenn ich krank bin und damit rechne, nur 75 Jahre alt zu werden, und ich komme mit den 1.070 Euro Rente aus, ist das eine prima Idee. Ich bekomme nämlich vom 63. bis zum 75. Geburtstag zwölf Jahre lang erst mal 1.070 Euro Rente im Monat. Würde ich bis 66 durcharbeiten, bekäme ich neun Jahre lang mindestens 1.200 Euro. Aber da ich nach dem 63. Geburtstag noch drei Jahre arbeite und einzahle, wären es sogar 100 Euro mehr – also 1.300 Euro im Monat. Trotzdem zahlt die Rentenversicherung bis 75 insgesamt nur 140.400 Euro aus – statt 154.080 Euro im vorgezogenen Rentenmodell.



Ganz anders sieht die Rechnung wirtschaftlich aus, wenn ich 85 Jahre alt werde: 22 Jahre lang 1.070 Euro im Monat ergeben 282.480 Euro. 19 Jahre lang 1.300 Euro im Monat ergeben schon 296.400 Euro. Ihre Rechnung: Ich bekomme zwar immer noch drei Jahre kürzer Rente, aber ich bekommen deutlich mehr Geld heraus.



Außerdem: Wenn Sie 45 Jahre Beiträge für die Rente gezahlt haben, können Sie zwei Jahre früher in Rente gehen. Aktuell also mit 64 statt mit 66 Jahren, und das ohne Abzüge.