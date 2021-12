Erhöhungen bei 80 Prozent der Anbieter In der aktuellen Preiserhöhungswelle haben nach Angaben des Vergleichsportals Check24 in Mitteldeutschland vier von fünf Unternehmen ihre Gaspreise bereits seit Herbstanfang erhöht bzw. eine Erhöhung zum Jahresbeginn angekündigt. In Sachsen sind es 36 der 43 Grundversorger, in Sachsen-Anhalt 26 von 33 und in Thüringen 26 von 35 Gasanbietern.

Insgesamt fallen die Erhöhungen unterschiedlich hoch aus. In allen drei Ländern verlangen die meisten Anbieter bis zu einem Drittel mehr: In Sachsen sind es 27 von 36, in Sachsen-Anhalt 20 von 26 und in Thüringen 18 von 26. Mit einem Aufschlag von 59 Prozent hat Thüringen im Drei-Länder-Vergleich den kleinsten Spitzenwert. Den mit Abstand höchsten Aufschlag in Sachsen-Anhalt verlangt Vattenfall in Zörbig mit 84 Prozent. In Sachsen gibt es zwei Anbieter, die den Preis sogar verdoppelt haben.