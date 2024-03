Vor einigen Tagen hat die US-Börsenaufsicht "SEC" (Securities and Exchange Commission) elf Bitcoin-ETF genehmigt. Interessierte Anleger in den USA können nun also auch in einen oder mehrere ETF der Kryptowährung investieren. "Der Weg zu den Bitcoin-ETF war nicht geradelinig. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC hatte einen Antrag zunächst abgelehnt. Erst nachdem ein US-Berufungsgericht entschieden hatte, dass die Ablehnung willkürlich gewesen sei, wurde der Weg frei", erklärt Professor Gunther Schnabl, Leiter des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig, auf MDR-Anfrage.

Für Investoren in Deutschland hingegen ist das Ganze nicht so einfach, denn bei uns gibt es bisher keine Bitcoin-ETF und eine Zulassung ist derzeit eher unwahrscheinlich. Das liegt daran, dass die ETF, so wie sie nun in den USA zugelassen wurden, nicht den Regeln der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) entsprechen (UCITS/OGAW-Richtlinien). In diesen ist nämlich die Diversifizierung von ETF vorgesehen, also dass das Vermögen gestreut wird.