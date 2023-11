Bildrechte: dpa

Wer an der Börse anlegen möchte, braucht als erstes ein Depot. Das ist im Grunde ein Konto, über das Wertpapiere aufbewahrt und verwaltet werden, also beispielsweise Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs.



Früher war das Wertpapierdepot noch eine echte Lagerstelle, in der die Dokumente in Papierform lagerten, ähnlich einem Schließfach. Doch längst wird das Depot eher als digitales Lager verstanden. Es lässt sich bequem am Computer oder sogar per Handy bedienen.



Hier ist aber die erste Entscheidung nötig. Es gibt vereinfacht gesagt drei Gruppen von Anbietern, bei denen das Depot geführt werden kann: Filialbank, Direktbank oder Broker.