Bis zu 600 Euro können über die Homeoffice-Pauschale getend gemacht werden. Bildrechte: dpa Auch 2022 können Sie noch weiter von der Homeoffice-Pauschale profitieren. Auch wer kein heimisches Arbeitszimmer hat, kann 2022 weiter für jeden Arbeitstag, den sie ausschließlich im Homeoffice verbringen, fünf Euro Werbungskosten bei der Steuer abziehen, pro Jahr höchstens 600 Euro. Allerdings müssen Sie mit ihren gesamten Werbungskosten über 1.000 Euro kommen, um davon zu profitieren.

Eine letzte Chance für einen Corona-Bonus gibt es 2022 auch noch. Wenn Sie bislang noch keinen Bonus bekommen haben und Sie können ihren Chef oder ihre Chefin überzeugen, ist die Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro steuerfrei. Dafür muss sie aber bis zum 31. März auf Ihrem Konto eingehen.

Alleinerziehende: Es kommt aufs Einkommen an

Bei Alleinerziehenden ist das Einkommen der Knackpunkt. Bildrechte: imago images / Panthermedia Alleinerziehende haben es nicht leicht. Wenn Sie aber ordentlich verdienen, sehen sie 2022 ein besonders großes Plus auf dem Gehaltskonto. Denn wer sich als Single-Vater oder -Mutter den erhöhten Entlastungsbetrag von 4.008 Euro in den elektronischen Steuerabzugsmerkmalen (ELStAM) eintragen lassen kann, bekommt automatisch mehr Nettolohn.



Bei einem Einkommen zwischen 2.500 und 3.500 Euro im Monat sind es für Alleinerziehende im Jahr 643 bis 760 Euro mehr im ganzen Jahr 2022. Wer supergut verdient, also z. B. 7.500 Euro im Monat, bekommt übers Jahr sogar über 1.300 Euro zusätzlich heraus.

Rente und Betriebsrente

Rentenerhöhungen sind im Osten und Westen geplant. Bildrechte: Colourbox.de Rentnerinnen und Rentner werden im Sommer ein ordentliches Plus auf dem Konto sehen. 2022 wird es nach den bisherigen Planungen eine kräftige Erhöhung von 4,4 Prozent in Westen und rund 5 Prozent im Osten geben.



Einen Extra-Bonus gibt es auch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die seit langen Jahren selbst in eine Betriebsrente einzahlen. Seit diesem Jahr muss der Chef 15 Prozent dazu tun. Viele Firmen haben das schon lange gemacht, aber so mancher Chef hat sich auch gedrückt. Auch Drückeberger müssen jetzt ran.

Hintergrund: Wenn Sie selbst in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen, spart auch der Chef oder die Chefin Sozialbeiträge. Sogar noch mehr als die 15 Prozent, die jetzt bei der Entgeltumwandlung draufgelegt werden müssten.

Entlastung bei Pflegekosten

Zum Geld aus der Pflegeversicherung soll es einen Zuschuss geben. Bildrechte: imago/Ralph Peters Mehr Geld gibt es auch für alle, die unter hohen Pflegekosten ächzen. 2022 gibt es zusätzlich zum normalen Geld aus der Pflegeversicherung einen Zuschuss von 5 Prozent zu den Eigenleistungen, die man für die Pflege selbst bezahlen muss. Diese Eigenleistungen können bis zu 1.000 Euro beragen, dafür gibt es jetzt also 50 Euro Zuschuss.



Sind Sie schon das zweite Jahr in der stationären Pflegeeinrichtung, beträgt der Zuschuss sogar 25 Prozent zu den Pflegekosten, die sie selbst zahlen müssen. In dem Beispiel mit dem 1.000 Euro wären das dann schon 250 Euro im Monat. Für die Kosten von Unterkunft und Logis im Pflegeheim gibt es allerdings keinen Zuschuss.

Sonderkündigungsrecht bei der Krankenkasse

AOK-Versicherte müssen 2022 bundesweit mehr für die Krankenkasse zahlen. Bildrechte: dpa Draufzahlen müssen im ersten Jahr der neuen Ampel-Koalition vor allem die, die bei der AOK versichert sind oder die viel Energie verbrauchen. Sei es für Strom oder Gas oder Heizöl zu Hause. Oder auch für den Sprit, der beim täglichen Weg zur Arbeit verbraucht wird.



Rund 20 Millionen AOK-Versicherte müssen 2022 bundesweit mehr für die Krankenkasse zahlen. Versicherte in Mitteldeutschland haben allerdings Glück im Unglück. Die AOK plus ist eine der beiden Ortskrankenkassen, die die Beiträge nicht erhöht.