Trotz neuer verbesserter Förderung schätzt das Bundesfinanzministerium für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 Ausgaben in Höhe von nur 28 Millionen Euro. Dieser geringere Wert im Vergleich zu 2022 hängt damit zusammen, dass die Arbeitnehmer-Sparzulage erst nach der gesetzlich festgelegten sechs- bzw. siebenjährigen Sperrfrist ausgezahlt wird. "Ab 2031 wird dann erstmals nach der Gesetzesänderung die Verbesserung für die Arbeitnehmer im Haushalt in großem Umfang zu erkennen sein. Nach derzeitiger Schätzung werden die durchschnittlichen jährlichen Kosten mit 310 Millionen Euro beziffert", so das Ministerium.

Der Verband privater Bausparkassen begrüßt die neuen Regelungen: "Mit der Anhebung der Einkommensgrenzen auf 40.000 bzw. 80.000 Euro signalisiert der Staat Millionen von abhängig Beschäftigten, dass es sinnvoll ist, früh mit der Vermögensbildung zu beginnen. Dies ist unerlässlich, um später über genug Eigenkapital für den Erwerb von Wohneigentum zu verfügen. Das Signal ist gerade für die junge Generation wichtig, die in einem Umfeld sehr niedriger Zinsen aufgewachsen ist und vorsorgendes Sparen oft erst wieder lernen muss", so Verbandssprecher Alexander Nothaft.

Alexander Nothaft vom Verband privater Bausparkassen verweist aber auch darauf, dass bisher nur rund 20 Prozent der Förderberechtigten die Arbeitnehmersparzulage für einen Bausparvertrag in Anspruch nahmen, beim Beteiligungssparen seien es sogar nur drei Prozent. "Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass tarifliche Vereinbarungen in großen Branchen wie der Metall- und Elektroindustrie sowie der chemischen Industrie die vermögenswirksamen Leistungen in die betriebliche Altersvorsorge umlenken. Hinzu kommt aber auch, dass in vielen anderen Branchen vergleichsweise geringe VL-Beträge gezahlt werden." Der Anreiz, dafür die Arbeitnehmersparzulage zu beantragen, so Nothaft, wäre sicher höher, wenn mehr Menschen bekannt wäre, dass sie die VL aus eigener Tasche aufstocken können, um die volle Arbeitnehmersparzulage zu erhalten.