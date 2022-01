Nutzen Sie die richtigen Schlüsselworte. Zum Beispiel: "Neuwertiger Plattenspieler wegen Umzugs in kleinere Wohnung abzugeben". Erklären Sie, dass das Gerät voll funktionstüchtig ist, perfekt seinen Dienst tut und gut gepflegt ist. Wenn Sie die Originalverpackung noch haben, geben Sie das in der Anzeige an und zeigen Sie den Karton mit allen Originalteilen im Bild. Das hilft, Vertrauen zu schaffen. Überhaupt, schießen Sie mehrere Fotos aus allen Perspektiven in möglichst gutem Licht. Und wenn das Produkt einen Mangel hat, fotografieren Sie auch den, damit sich potenzielle Käuferinnen und Käufer einen Eindruck von der Einschränkung machen könne.