Bewegung gebe es auch immer mehr bei klassischen Banken. Die Zinssätze stiegen laut Finanztip für kurz- und mittelfristiges Festgeld mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren teilweise auf Beträge mit einer eins vorm Komma. Ähnlich sehe die Entwicklung auch beim Tagesgeld aus, sagt Buhrs: Beim Tagesgeld, wo man sich als Kunde nicht festlegen müsse und sein Guthaben in der Regel täglich wieder abheben könne, auch da gebe es "eine sanfte Bewegung". Man sei da zwar noch "im Bereich von hundertstel Prozenten" – so im Bereich von 0,16 bis 0,19 Prozent. "Da muss man schon sehr genau hinsehen." Doch Experte Buhrs geht davon aus, "dass sich die Tendenz in den nächsten Monaten noch fortsetzt."

Bankkunden sollten sich aktuelle Zinskonditionen genau anschauen und vergleichen. Insbesondere sei es ratsam, keine Festgeldverträge abzuschließen, die eine lange Laufzeit haben, denn, so Buhrs: "Die Zinsen werden auch in den nächsten Monaten weiter steigen. Die EZB hat selbst gesagt, diese Inflationsbekämpfung ist eine lange Aktion und nichts, was in ein paar Monaten schon vorbei ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt – sagen wir mal – ein Festgeld über drei oder vier Jahre abschließe, dann kann ich quasi nur von der Seitenlinie zuschauen, wie in den nächsten Monaten weitere Zinsanhebungen kommen."