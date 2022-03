Das heimische Arbeitszimmer ist in Zeiten des Homeoffice' noch wichtiger geworden – und Arbeitnehmer setzen es gern als Werbungskosten von der Steuer ab. Doch was, wenn nur ein kleiner Teil der Arbeit tatsächlich im Arbeitszimmer geleistet wird? Auch dann kann das Zimmer steuerlich abgesetzt werden, haben nun die Richter des Bundesfinanzhofs (BFH) in München entschieden.

In ihrer Steuererklärung setzte sie das Zimmer mit 1.250 Euro bei den Werbungskosten an. Das Finanzamt erkannte dies nicht an. Es verwies darauf, dass die Flugbegleiterin an insgesamt 134 Reisetagen im Jahr ohnehin nicht zu Hause sei. Die gemessen daran geringfügigen Vorbereitungen könne sie auch an ihrem Küchentisch oder im Esszimmer erledigen. Dagegen klagte die Flugbegleiterin.