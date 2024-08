Wer sein Konto wechseln möchte, kann sich entscheiden, ob er sich um alles selbst kümmern will oder sich Hilfe holt. Letzteres kann gerade beim Girokonto sehr praktisch sein. "Viele Banken bieten einen digitalen Kontowechselservice an. Über den hilft die neue Bank, die Daten zu Lastschriften und Daueraufträgen auf das neue Konto zu übertragen. Zudem werden Zahlungspartner informiert. So geht der Wechsel schneller und einfacher. Die Banken müssen auch eine Kontowechselhilfe anbieten, über die Daten zwischen den Banken ausgetauscht werden", erläutert Josefine Lietzau.