Finanzen Gut für das Portemonnaie und die Natur

Einen Mittelweg, der Nachhaltigkeit und Risikobewusstsein verbindet, geht der Index MSCI World SRI. Dieser sortiert einerseits beherzt aus und lässt im Vergleich zu normalen ETFs rund drei Viertel der Unternehmen weg. Dabei bleiben die zugehörigen Fonds aber kostengünstig und so breit über viele Branchen aufgestellt, dass Krisen in einzelnen Konzernen oder Märkten abgefedert werden. Auch Indexfonds auf den Dow Jones Sustainability Index World Enlarged sind gut geeignet. In den vergangenen Jahren lag die Rendite solcher nachhaltigen ETFs nahe bei oder sogar oberhalb der Wertentwicklung konventioneller ETFs.

Angelegtes Geld geht nicht direkt ans Unternehmen

Die Frage, wie ökologisch oder sozial verträglich die Rendite des eigenen Wertpapierdepots zustande kommt, steht natürlich im Mittelpunkt dieser Überlegungen. Wichtig ist aber zu wissen: Anders als beim Kauf von Produkten der Firma, also zum Beispiel Tabak, geht beim Aktienkauf das verwendete Geld normalerweise gar nicht direkt ans Unternehmen. Man kauft Aktien in der Regel an der Börse von anderen Anlegern, bei denen das eingesetzte Geld landet. Das heißt natürlich nicht, dass es völlig egal ist, in was man investiert: Bei Anlegern beliebte Unternehmen gewinnen an Gewicht und Einfluss.

Spar- und Girokonten in grün

Bei der Geldanlage geht es natürlich nicht nur um die Börse. Auch Girokonto, Tagesgeld- und Festgeldkonto können bei einer herkömmlichen oder einer speziellen nachhaltigen Bank eingerichtet werden. Doch auch hier gibt es keine feste Definition von Nachhaltigkeit. Was hinter fair, ethisch oder ökologisch steckt, können die Anbieter weitgehend selbst entscheiden. Gute nachhaltige Banken stellen transparent dar, an welche Kreditnehmer sie das Geld der Sparer weiterreichen. Wie grün Großbanken in ihrem Alltagsgeschäft sind, ist schwer zu beurteilen. Die selbst herausgegebenen "nichtfinanziellen Berichte" dazu sind ziemlich vage und werden nicht detailliert von Wirtschaftsprüfern kontrolliert. Die Umweltstiftung WWF oder die Initiative Fair Finance Guide untersuchen regelmäßig Banken in Bezug auf Nachhaltigkeit. Spezial- und Ökobanken haben häufig höhere Gebühren für Kontoführung und manche anderen Leistungen.

Nachhaltig heißt auch: langfristig