Die Höhe des Vermögens spielt bei der Grundrente keine Rolle. Es findet keine Vermögensprüfung statt. Wer also beispielsweise ein großes Haus oder wertvollen Schmuck besitzt, kann theoretisch trotzdem Grundrente erhalten.

Berechnet wird die Grundrente auf Basis der Entgeltpunkte im Rentensystem. Diese Entgeltpunkte sammelt jeder, der in die Rentenversicherung einzahlt. Wer ungefähr das jährliche Durchschnittseinkommen in Deutschland erhält (2019 circa 38.900 Euro West und 36.350 Euro Ost), bekommt pro Jahr einen Rentenpunkt. Für jeden Punkt gibt es derzeit im Westen 33,05 Euro Rente und im Osten 31,89 Euro.

Für die Berechnung der Grundrente werden nur jene Beitragszeiten herangezogen, in denen man (aufs Jahr gerechnet) mindestens 0,3 Entgeltpunkte bekommen hat. (So will man z.B. die häufig kritisch angeführten Hausfrauen mit Mini-Nebenjob raushalten.) Liegt der Durchschnitt der aus diesen Zeiten erworbenen Entgeltpunkte unter 0,8, wird er verdoppelt, allerdings maximal bis 0,8. Zugleich wird der "Zuschlag" auf die Entgeltpunkte wieder um 12,5 Prozent verkürzt. Damit sollen jene, die mehr Beitrag gezahlt haben, definitiv auch mehr Rente erhalten.