Grundsteuer 2025 Das müssen Grundstücksbesitzer jetzt wissen

Die Unmöglichkeit, Grundstückswerte konkret und zeitnah zu ermitteln, hatte in den vergangenen Jahrzehnten auch schon zu erheblichen Auseinandersetzungen über die korrekten Erbschaftsteuern und de facto zu einer Aussetzung der Vermögenssteuer geführt, die mangels korrekter Ermittlung des Immobilienvermögens nicht gleich und fair für Immobilien- und Aktienbesitzer zum Beispiel erhoben werden konnte.

Gleichzeitig haben die Regierenden in Bund und Ländern versprochen, dass die neue Steuer aufkommensneutral sein soll, dabei die Grundstücksbesitzer insgesamt also nicht abkassiert werden sollen. Weil aber gleichzeitig ein Ausgleich stattfinden soll, wird es für den einen Grundbesitzer teurer und für den anderen womöglich preiswerter .

Spannende Fakten zur Grundsteuer Aktuell nehmen die Gemeinden, die das Geld am Ende bekommen, im Jahr knapp 15 Milliarden Euro an Grundsteuern ein vierteljährlich gezahlt von den Eigentümern – vom großen Agrarbetrieb über den Wohnungsbaukonzern bis zum Besitzer der Garage. Und mindestens bei den Mietimmobilien auch finanziert von den Mietern, auf die die Grundsteuer als Teil der Nebenkosten umgelegt werden kann. Wird es für den Eigentümer des Mietshauses teurer, zahlen es die Mieter, wird es für den Eigentümer günstiger, sinken die Nebenkosten der Wohnung.

Das ist die prinzipielle Lösung. Bis dahin liegt vor den Eigentümern der Immobilien und den Finanzverwaltungen aber noch ein ganzes Stück Arbeit. Die Finanzverwaltung will und muss Daten für alle 36 Millionen Grundstücke in Deutschland erheben. Und da das Ganze Ländersache ist, unterscheiden sich die Erhebungswege deutlich.

Während in Mecklenburg-Vorpommern die Finanzämter den Eigentümern schon Briefe geschrieben haben mit Fragen zu den Grundstücken, will Berlin von einer solchen brieflichen Befragung gänzlich absehen. Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich für die Festlegung des Modus einem bundesweit entwickelten Standard angeschlossen. Sachsen will hier einen Sonderweg gehen.