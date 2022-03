Leukefeld: Die Globalstrahlung ist natürlich etwas geringer als zum Beispiel in Süddeutschland, aber die Voraussetzungen sind auch in Mitteldeutschland sehr gut. Sie können mit hohen Erträge von Februar bis Ende November rechnen.

Leukefeld: Die politische Vorgabe ist ja eigentlich, auf Strom umzustellen etwa im Bereich der E-Mobilität. Der Verbrauch in Deutschland wird also massiv steigen. Aber für den Haushalt gibt es kleine Tipps: Schließen Sie zum Beispiel den Geschirrspüler ans warme Wasser an, damit er das Wasser viel weniger aufheizen muss. Damit lassen sich rund 80 Prozent Strom sparen, die der Heizstab verbrauchen würde. Gleiches gilt für die Waschmaschine.