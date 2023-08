Wenn man auf den Vergleichsportalen unterwegs ist, sich also noch vor dem Kauf oder der Bestellung befindet, sollte man unterschiedliche Filter ausprobieren. Da geht es beispielsweise um die Art des Heizöls. Es gibt zum Beispiel Eco oder Super-Premium oder auch einfach Standard. Dann natürlich auch unterschiedliche Bestellmengen durchgehen. Die Preise ändern sich nämlich in der Regel: Je mehr man bestellt, desto günstiger ist der Preis pro Liter.

Wenn das Öl geliefert wird, sollte man auf einige Dinge achten – zum Beispiel den Ölstand am eigenen Tank prüfen. Auf welcher Füllhöhe ist er momentan? Dann am Tankwagen prüfen, ob es ein aktuelles Eichsiegel gibt. Außerdem prüfen, dass die Füllstandsanzeige beim Tankwagen auf Null ist, wenn dieser beginnt zu tanken. Und natürlich am Ende, wenn man dann den Lieferschein bekommt, auch schauen, dass die aufgelisteten Mengen auch wirklich dem entsprechen, was man getankt hat. Es gab da in der Vergangenheit manchmal Unstimmigkeiten. Und das soll man einfach bestmöglich verhindern. Also beim Tankvorgang immer dabei sein, alles prüfen, sich nicht ablenken lassen und einfach ein offenes Auge haben.