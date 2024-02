Heizungstausch Jetzt Geld vom Staat sichern

Die bekannteste Alternative, die gefördert wird, ist die Wärmepumpen-Heizung. Eine Wärmepumpe entzieht dem Boden oder der Luft Wärme. Sie wird in Sachen Umweltfreundlichkeit oft als das Nonplusultra angepriesen – nur läuft eine Wärmepumpe mit Strom und der ist (noch) nicht immer klimaneutral. Aktuell liegt der deutsche Strommix bei 60 Prozent erneuerbare Energien. Das heißt, 40 Prozent des Heizungsstroms wird durch fossile Energieträger hergestellt. Der CO2-Ausstoß erfolgt dabei nicht zu Hause, sondern im Kraftwerk. An manchen Tagen ist der Anteil erneuerbarer Energien zwar höher, zum Beispiel an sehr windreichen Tagen, allerdings gibt es auch Tage, an denen es sehr wenig grünen Strom gibt, wie bei der sogenannten Dunkelflaute. Solche wind- und sonnenarmen Tage gibt es auch im Winter, also genau dann, wenn man die Heizung braucht. Dann wird die Wärmepumpenheizung vorwiegend mit Strom aus Gas- und Kohlekraftwerken betrieben. Wer jedoch nur mit Ökostrom heizt, heizt CO2-frei.