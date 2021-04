Immobilien In drei Schritten die eigene Immobilie finanzieren

Sie ist eine der großen Fragen im Leben. Will und kann ich mir die eigene Immobilie leisten? Und wie stelle ich das richtig an? Schließlich ist eine Immobilie für die meisten Menschen mit Abstand das größte Investment in ihrem Leben.

Bildrechte: imago/Gerhard Leber

Das müssen Sie als erstes klären. Und zwar: Was wollen Sie denn mieten oder kaufen? Die Wohnung mit dem Balkon am Südhang, von dem Sie immer geträumt haben? Oder das alte Haus, in dem Sie sich endlich die große Wohnküche einrichten können und in dem auch noch Platz für das Arbeitszimmer ist – ein Luxus, der sich gerade in Zeiten von Corona auszahlt. Muss die Immobilie zentral gelegen sein, wird es teurer sein. Kann es aber auch kleiner sein, wenn weitere Kinder nicht geplant sind? Oder wie wichtig ist die Nähe zu Schule und Supermarkt, Arzt und Krankenhaus?