Den Rabattschutz habe ich in der Regel bei dem alten Versicherer bezahlt. Der bietet mir sozusagen diesen Service an. Das muss der neue nicht tun, dem habe ich das ja nicht bezahlt.

Was aber, wenn man bisher immer "Mitfahrer" war – also das Auto von zum Beispiel dem Ehegatten oder den Eltern mitgenutzt hat, aber nie selbst eine Versicherung hatte? Wer dann zum ersten Mal selbst eine Kfz-Versicherung abschließt, möchte nicht unbedingt mit dem höchsten Satz einsteigen. Auch da gebe es verschiedene Optionen. "Von, dass das überhaupt nicht angerechnet wird, bis maximal zur Schadenfreiheitsklasse 50, wenn denn schon so wahnsinnig viele Jahre an Fahrpraxis da sind", sagt die Finanzexpertin. Beim Abschluss einer neuen Versicherung kann es sich also auch lohnen, darauf zu achten.