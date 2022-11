Die technische Grundlage für diese und weitere kontaktlose Zahlungsvorgänge hört auf die Abkürzung NFC, englisch für Nahfeld-Kommunikation. Hier wird ein kleiner Chip angesprochen, der beispielsweise im Smartphone eingebaut ist. Die Reichweite beträgt nur wenige Zentimeter, Kundinnen oder Kunden müssen sich also direkt am Kassenterminal befinden. Dieses Kassenterminal ist in aller Regel dasselbe Gerät, das auch für die klassische Kartenzahlung benutzt wird. Statt eine Bankkarte einzuschieben, genügt aber der kurze Kontakt an der Oberfläche.

Sie können überall dort kontaktlos bezahlen, wo das Kassenterminal ein bestimmtes Symbol trägt: vier gebogene Bögen, die wie Funk- oder Schallwellen aussehen. Das Zeichen findet sich mittlerweile auch auf den meisten Bankkarten: auf der Girocard (EC-Karte) wie auch auf Kreditkarten. Auch diese Karten sind dann fürs kontaktlose Bezahlen geeignet.

Vier gebogene Bögen zeigen an, dass mit dieser Geldkarte durch Auflegen bezahlt werden kann. Bildrechte: dpa

Geld fließt auch per Uhr oder Ring

NFC-Chips stecken aber auch in anderen Gegenständen, die zum Bezahlen genutzt werden können. Smartwatches, also Armbanduhren mit viel Digitaltechnik, sind hier das bekannteste Beispiel. Hier hält die Kundin ihre Uhr an das Kartenterminal. Die neueste Variante ist der sogenannte Pago-Ring. Das Schmuckstück ist aus Keramik gefertigt und bildet quasi die Brieftasche am Ringfinger. Es ist weder nötig, den Ring mit Strom aufzuladen, noch muss das Smartphone mitgenommen werden.

Wer mit Handy, Uhr oder Ring zahlen möchte, kündigt das dem Kassierer gegenüber am besten mit dem Satz an: "Mit Karte, bitte!". Für das Kassenpersonal macht es nämlich keinen Unterschied, ob eine Kundin oder ein Kunde das Kartenterminal kontaktlos oder per Einschub der Karte nutzt, und so lassen sich kleine Missverständnisse vermeiden.

Ein Bezahlring kann an der Hand getragen werden. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Installation per Smartphone und "Wallet"

All diese Bezahlformen haben eins gemeinsam: Zumindest für die erstmalige Einrichtung brauchen Sie ein Smartphone. Hier kommt eine spezielle App ins Spiel, die Ihr klassisches Bankkonto oder Ihre Kreditkarte und den jeweiligen NFC-Chip miteinander vernetzt. Sie hinterlegen also beispielsweise die Daten Ihrer Kreditkarte, und jeder Bezahlvorgang wird dann auf dieses Kreditkartenkonto gebucht. Man spricht auch von einer sogenannten Wallet, dem englischen Wort für Brieftasche, und meint damit die jeweilige App, die das kontaktlose Zahlen ermöglicht.