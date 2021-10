Bildrechte: Colourbox

Sparkasse und Kunden hatten damals variable Zinsen vereinbart. Das bedeutet, steigt der Zins am Markt, bekommt auch der Kunde mehr Zinsen, fällt der Zins, bekommt der Kunde weniger Zinsen. Doch statt sich an die Marktbewegung zu halten, haben Sparkassen die Zinsen oft "nach Gutsherrenart" unzureichend angepasst, wie das die Richter des Bundesgerichtshofs bei der Verkündung des Urteils am 6. Oktober formulierten. Was die Richter am Bundesgerichtshof besonders ärgert: Es ist schon mindestens das fünfte Mal seit 2004, dass sie vor allem Sparkassen wegen falscher Zinsberechnungen verurteilt haben. (Hier das Aktenzeichen des ersten Urteils aus dem Jahr 2004: Az. XI ZR 140/03.)