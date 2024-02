Eine Registrierung für den diesjährigen Kulturpass ist ab dem 1. März möglich. Er richtet sich an alle, die dieses Jahr 18 werden und in Deutschland leben. Die Bundesregierung will den Jugendlichen mit einem Budget von 100 Euro den Zugang zu Kultur erleichtern und gleichzeitig die Kulturschaffenden nach den schweren Jahren in der Corona-Pandemie unterstützen. Das Kulturstaatsministerin geht von rund 750.000 Anspruchsberechtigten aus.