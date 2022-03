Aber was ist, wenn eine Lastschrift-Abbuchung zum Beispiel doppelt oder fälschlicherweise gemacht worden ist? Auch dafür gibt es Fristen, erklärt Sylvie Ernoult vom Bundesverband deutscher Banken: "Innerhalb von acht Wochen nach Belastung des Kontos kann ohne Angabe von Gründen eine Lastschrift zurückgegeben werden. Gab es kein Lastschriftmandat, dann beträgt die Frist 13 Monate. Das ist auch der Grund, warum es sehr wichtig ist, sich regelmäßig seine eigenen Kontoauszüge anzuschauen."

Bei solchen Rückbuchungen muss man sich nur an die eigene Bank wenden, die das Geld zurückholt und nicht an den Empfänger selbst. Wenn man es einem Unternehmen erlaubt hat, regelmäßig per Lastschrift einen Betrag vom Konto einzuziehen, kann das auch wieder rückgängig gemacht werden, indem man das Lastschriftmandat widerruft. Das ist bis zum Tag vor der nächsten Abbuchung möglich.