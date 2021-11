Girokarten Warum kommt das Aus der Bezahl-Funktion Maestro?

Hermann-Josef Tenhagen: Es gibt eine Konkurrenz von Maestro und Visa, VPay. Die gibt es auch auf diesen Karten. Die erfüllt die gleiche Funktion, leider nicht in ganz so vielen Ländern. Sie macht das in vielen europäischen Ländern ganz gut, in anderen Ländern nicht so. Einen Konkurrenten gibt es also noch. Auf das andere muss man dann gucken. Im Internetzeitalter sollte man nicht so lange brauchen. Sonst ist das genauso wie bei der Geschichte mit Paypal und Giropay. Giropay kann im Grunde das gleiche wie Paypal. Paypal ist überall und Giropay in jeder dritten Ecke.