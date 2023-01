Laut Deutschem Mieterbund ist der Anteil der an den Index gekoppelten Mietverträge stark angestiegen. In größeren Metropolen habe er 2022 bei geschätzt 30 Prozent gelegen, in Berlin sogar bei 70 Prozent und damit "deutlich mehr als im Schnitt". Diese Annahme legten Beratungsgespräche der Mietervereine in Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und eben Berlin nahe.