Was tun, um in den nächsten Ferien doch noch vergleichsweise günstig an einen Mietwagen zu kommen? Frieder Bechtel vom Portal "billiger-mietwagen.de" hat mehrere Tipps. Darunter: Früh buchen und sich vorher genau überlegen, was man will. Umbuchen am Schalter könnte teuer werden. Und: "Wer von den Inseln aufs Festland geht, kann deutlich billigere Preise bekommen. Dann sollte man sich überlegen, ob man für den gesamten Urlaub einen Mietwagen braucht." Vielleicht bringt einen vor Ort auch der Bus ans Ziel. Die Reisekasse dürfte das deutlich schonen.