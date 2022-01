Expertenrat Neue Tabelle regelt Unterhalt für Kinder

MDR SACHSEN: Seit dem 1. Januar gilt die neue "Düsseldorfer Tabelle". Um drei bis acht Euro sind die Unterhaltsverpflichtungen gestiegen. Das ist ja gar nicht so viel. Oder?

Rechtsanwalt Frank Simon: Drei bis acht Euro pro Monat hört sich wenig an. Aber wenn Sie das mal aufs Jahr hochrechnen, wird es schon erheblich mehr. Und die Kosten ringsum steigen ja auch, also muss man auch den Unterhalt anpassen. Und man darf nicht vergessen, in den früheren Zeiten war die Veränderung nur alle zwei Jahre, wir haben nun eine jährliche Anpassung.